 

Трамп усомнился в заключении следствия о самоубийстве Эпштейна

04.08.2020, 8:08, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios усомнился в самоубийстве в тюрьме финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальных преступлениях.

Главу государства попросили разъяснить, почему он публично пожелал всего хорошего сообщнице Эпштейна британке Гилейн Максвелл, которая задержана в США по обвинению в соучастии в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, передает ТАСС.

«Ее любовник умер в тюрьме, люди до сих пор пытаются понять, как это случилось. Было ли это убийство или самоубийство? … Теперь она находится в тюрьме. Я пожелал ей всего хорошего», – ответил Трамп, напомнив, что вину Максвелл еще предстоит доказать в суде.

Напомним, Максвелл арестовали в начале июля. Она является дочерью медиамагната Роберта Максвелла, которому принадлежало одно из старейших издательств в мире Macmillan.

Джеффри Эпштейн был арестован в Нью-Йорке 6 июля 2019 года. По версии прокуратуры, миллиардер в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Дети подвергались домогательствам и сексуальному насилию. В августе 2019 года Эпштейна нашли мертвым на полу в тюремной камере.

На фоне ареста Эпштейна об уходе в отставку объявил министр труда США Александр Акоста. Его критиковали за то, что в 2008 году он позволил Эпштейну избежать жесткого наказания за надругательства над несовершеннолетними. 





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