 

Иосиф Пригожин назвал размер гонораров Егора Крида

04.08.2020, 7:30, Разное

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, каким образом певец Егор Крид попал в список звезд с самыми высокими заработками. По словам супруга Валерии, исполнитель много работает и получает высокие гонорары, за одно выступление ему могут заплатить до 500 000 долларов.
Ранее Forbes составил рейтинг российских звезд с высокими доходами. В тройке лидеров вместе с Сергеем Шнуровым и Димой Биланом оказался Егор Крид. Его совокупный доход в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года составил 6,9 млн долларов. Иосиф Пригожин полагает, что Forbes адекватно оценил возможности певца, поскольку тот много трудится и не только на сцене, но и вне ее.

Так, Егор Крид регулярно демонстрирует музыкальные новинки и выступает на других платформах, например, ведет прямые трансляции на Twitch. Благодаря этому он узнаваем среди детей, молодежи и взрослых. Кроме того, певец очень востребован и за одно выступление способен получить от 200 до 500 тыс. долларов, отметил Иосиф Пригожин. Однако продюсера удивил тот факт, что в тройку лидеров не попали Киркоров или Михайлов, ведь они тоже много работают и зарабатывают.





Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / Живой концерт и узкий семейный круг: принцесса Швеции Виктория отметила день рождения во дворце Соллиден

27.06 / 12-летняя Микелла Абрамова сделала тренировочный яркий макияж перед совершеннолетием

05.07 / Мнение: Еще на тему радуги

29.06 / Назван новый срок проведения переписи населения в России

27.06 / Крис Эванс хранит в архиве ролик, где танцуют актеры фильма «Первый мститель: Противостояние»

27.06 / Звезда сериала “Надежда” Ника Корниенко: “Мы с Викой Исаковой сели рядом и поняли, что очень похожи”

31.07 / Скандалы: Тайные метры Михаила Дегтярева

25.06 / Без ума от поправок

03.08 / Медики назвали необычный способ передачи коронавируса

07.07 / Французские СМИ – о деятельности российской «ЧВК Вагнера” в Африке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска