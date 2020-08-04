Иосиф Пригожин назвал размер гонораров Егора Крида

04.08.2020, 7:30, Разное

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал, каким образом певец Егор Крид попал в список звезд с самыми высокими заработками. По словам супруга Валерии, исполнитель много работает и получает высокие гонорары, за одно выступление ему могут заплатить до 500 000 долларов.

Ранее Forbes составил рейтинг российских звезд с высокими доходами. В тройке лидеров вместе с Сергеем Шнуровым и Димой Биланом оказался Егор Крид. Его совокупный доход в период с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года составил 6,9 млн долларов. Иосиф Пригожин полагает, что Forbes адекватно оценил возможности певца, поскольку тот много трудится и не только на сцене, но и вне ее.

Так, Егор Крид регулярно демонстрирует музыкальные новинки и выступает на других платформах, например, ведет прямые трансляции на Twitch. Благодаря этому он узнаваем среди детей, молодежи и взрослых. Кроме того, певец очень востребован и за одно выступление способен получить от 200 до 500 тыс. долларов, отметил Иосиф Пригожин. Однако продюсера удивил тот факт, что в тройку лидеров не попали Киркоров или Михайлов, ведь они тоже много работают и зарабатывают.