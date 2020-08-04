Трамп анонсировал сокращение численности войск США в Афганистане

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04.08.2020, 7:08, Новости дня

Соединенные Штаты намерены очень скоро сократить численность воинского контингента в Афганистане до 4 тыс. военнослужащих, сообщил президент США Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

«Мы в очень короткий промежуток времени сократим [численность воинского контингента США в Афганистане] до 8 тыс., потом мы сократим до 4 тыс. Мы прямо сейчас ведем переговоры», – приводит слова Трампа ТАСС.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, как скоро можно ожидать сокращения воинского контингента США в Афганистане до 4 тыс. человек, глава Белого дома сказал: «Очень скоро», отказавшись уточнять конкретные сроки. «Я не хочу вам это говорить», – сказал Трамп.

В прошлый четверг США назвали срок полного вывода войск из Афганистана.

Напомним, 14 июля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что американские войска покинули пять баз в Афганистане. 29 февраля Соединенные Штаты заключили мир с «Талибаном» (запрещенной в РФ террористической организацией), пообещав снять с членов движения санкции и вывести войска из Афганистана. Позже госсекретарь США Майк Помпео рассказал о тайной части соглашения.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет с Афганистаном после ухода натовских войск.





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