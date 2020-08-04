Фонд ООН попросил украинские власти сохранить “пакет малыша”

04.08.2020, 7:06, Новости дня

Детский фонд ООН ЮНИСЕФ призвал правительство Украины сохранить “пакет малыша”, который заменили денежными выплатами. Об этом говорится в сообщении на сайте фонда.

В ЮНИСЕФ отметили, что большинство родителей поддерживают натуральную помощь в виде “пакетов”. Фонд ООН подчеркивает, что программа универсальна для всех семей и не зависит от их социально-экономического статуса.

“Пакет малыша” объединяет предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудном вскармливании. Кроме материальной поддержки, семья получает важную информацию, которая воспитывает навыки позитивного родительства и помогает снизить напряжение в подготовке к новорожденному”, – сообщили в ЮНИСЕФ.

В детском фонде рассказали, что два года собирали отзывы родителей о программе.

“Если в 2018 году только 35% родителей предпочитали “пакет” перед денежной выплатой, то теперь восемь из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде”, – отметили в фонде.

По информации ЮНИСЕФ, Министерство социальной политики Украины прислушивалось к пожеланию семей и улучшало наполнение “пакета малыша”.

“За два года количество предметов в “пакете” выросло в 2,5 раза. В среднем предметы из “пакета малыша” родители оценивают в 4,8 балла из 5 возможных. Более половины получателей считают содержание достаточным и исчерпывающим”, – рассказали организации.

Кроме того, в ЮНИСЕФ обращают внимание на экономическую эффективность “пакетов”. По их подсчетам, стоимость товаров по “боксу малыша” обойдутся родителям дороже на сумму от 50% до 200%.

Выдавать “пакеты малыша” или “беби-боксы” при рождении ребенка в Украине начали с 1 сентября 2018 года. С 2020 года правительство изменило механизм закупки “пакетов малыша”: их должны были закупать за средства государственного бюджета. Однако в июне Антимонопольный комитет Украины остановил тендер на закупку содержимого “пакета малыша” из-за жалоб участников, сообщал ТСН.

Кабинет Министров Украины 29 июля отменил “пакет малыша”. В соответствии с решением правительства, родители новорожденных будут получать вместо него 5 тыс. грн на специальную карту “ПриватБанка”.