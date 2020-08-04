Гривна к доллару подешевела до 27,74 грн/$

04.08.2020, 7:06, Новости дня

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к иностранным валютам на 4 августа.

Курс гривны по отношению к доллару США снизился на шесть копеек: с 27,68 грн/$ до 27,74 грн/$.

Гривна к евро подорожала на 26 копеек: с 32,78 грн/€ до 32,52 грн/€.

Курс гривны к российскому рублю понизился с 3,74 грн за 10 руб. до 3,75 грн за 10 руб.