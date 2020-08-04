 

Лукашенко предложил провести референдум по изменению конституции Белоруссии

04.08.2020, 6:48, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает необходимым в ближайшие пять лет провести референдум по изменению конституции, говорится в предвыборной программе главы республики, опубликованной в издании «Звязда».

«По мере того как менялась наша Беларусь, менялись мы. Готовность белорусов брать на себя ответственность за судьбу страны очевидная, и степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону. Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Начнем с конституции», – приводит выдержку из предвыборной программы Лукашенко ТАСС.

Действующий глава республики заявил, что «белорусы во время всенародного референдума определят свои права, обязанности, свободы и обязательства, а также полномочия органов государственной власти».

Накануне министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в связи с приближением президентских выборов в республике предупредил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск о предстоящих физических и психологических нагрузках.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.





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