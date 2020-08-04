 

О’Брайен: Трамп стремится к хорошим отношениям с Россией

04.08.2020, 6:31, Новости дня

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в статье для газеты The Washington Post заявил, что дружественные отношения между Москвой и Вашингтоном были бы выгодны не только для двух стран, но и для всего мира.

По его мнению, «ни один президент со времен Рональда Рейгана не демонстрировал такого решительного настроя в отношении России», как Дональд Трамп.

«Как и Рейган, президент Трамп добивается другого пути развития отношений с Россией – такого, при котором Россия будет воздерживаться от агрессии за рубежом и станет дружественным партнером для Соединенных Штатов и Европы. В таком мире в санкциях против России не было бы необходимости, и торговля между нашими странами процветала бы. И россиянам, и американцам, и всему миру были бы выгодны такие отношения», – заявил О’Брайен.

«Как и Рейган, президент Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми странами, в том числе и с Россией. Но ни одна страна, включая Россию, не должна сомневаться в приверженности президента защите Соединенных Штатов и наших союзников», – отметил О’Брайен.

Cанкции в отношении России, по словам помощника главы Белого дома, были вызваны необходимостью.

«Эти шаги, к сожалению, необходимы, учитывая действия России, которые угрожают США и их союзникам»,— сказал он.

В качестве примера этих действий О’Брайен назвал «вмешательство в западные демократические выборы» и «участие в кибератаках на США и союзников».

Роберт О’Брайен добавил, что, несмотря на вводимые санкции против российских предпринимателей и компаний, в отношениях Москвы и Вашингтона есть несколько направлений для развития.

Cреди них он назвал — диалог о продлении СНВ-3 и борьбу с терроризмом.

«В июне США начали переговоры с Россией по новому соглашению СНВ. США проявляют осторожный оптимизм в отношении того, что мы сможем достичь соглашения с Москвой и Китаем о структуре контроля над вооружениями… Еще одно направление потенциального сотрудничества с Россией — борьба с терроризмом. И Россия, и США подверглись нападениям экстремистов. Чиновники США, вероятно, будут взаимодействовать с представителями российских спецслужб и сотрудниками правоохранительных органов по этим вопросам в ближайшие месяцы», — сказал он.

Российско-американский ДСНВ истечет в начале будущего года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет его продления. Договор был подписан двумя государствами в 2010 году.





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