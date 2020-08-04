В РФ вступил в силу новый стандарт на автомобильные номера

04.08.2020, 6:30, Новости дня

Новый национальный стандарт на номера для автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств с 4 августа вступил в РФ в силу.

Разработка стандарта велась ФКУ «НЦ БДД МВД России» в 2017–2018 годах. При подготовке проекта учтены предложения ГУОБДД МВД, Минобороны, Минсельхоза и других заинтересованных организаций и граждан, передает РИА «Новости».

Стандарт ГОСТ Р 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования» определяет типы и основные размеры, а также технические требования к государственным регистрационным знакам транспортных средств. Новый документ сохранил преемственность ГОСТ Р 50577-93.

В Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) пояснили, что сохранены без изменений шрифты, структура и габаритные размеры основных типов регистрационных знаков.

Одновременно с этим введен тип знаков для транспортных средств с нестандартным местом крепления – допускается установка вместо заднего регистрационного знака типа 1. Уменьшены габаритные размеры знака для мотоциклов – сохранена структура и обозначение типа. Введен тип знаков для мотоциклов дипломатических и консульских представительств.

Кроме того, введен дополнительно тип знаков для внедорожных мототранспортных средств, не предназначенных для движения по автодорогам общего пользования (снегоболотоходы, мотовездеходы). Введены типы регистрационных знаков для мопедов, спортивных и классических (ретро) транспортных средств.

Выдавать знаки будут после утверждения нормативных правовых актов, регламентирующих порядок регистрации этих видов транспортных средств.

Дополнены требования к элементам защиты от подделки, которые ранее регламентировались приказом МВД.

Для изготовления знаков владелец автомобиля или мотоцикла может сам обратиться в организацию, имеющую свидетельство об утверждении изготовленного образца этих типов государственных регистрационных знаков транспортных средств.

Напомним, 1 июня МВД ввело новые трехзначные коды для автономеров в ряде регионов.