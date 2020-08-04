 

Бузову подозревают в измене Даве с женатым директором

04.08.2020, 6:17, Разное

Телеведущую и певицу Ольгу Бузову заподозрили в измене блогеру Давиду Манукяну, выступающему под псевдонимом Дава. Знаменитость заметили в компании женатого мужчины Арама Ананяна после появления слухов о расставании пары.
Недавно в Сети СМИ начали распространять информацию о том, что Ольга Бузова и Дава расстались. Такое предположение у фанатов возникло на фоне того, что они перестали публиковать совместные фотоснимки. А позднее Ольга Бузова и ее женатый директор Арам Ананян посетили юбилейную вечеринку музыканта Андрея Григорьева-Апполонова из «Иванушек International».

На праздничном мероприятии Бузова и Ананян не скрывали своих чувств друг к другу. Они вели себя открыто и дерзко, из-за чего многие заподозрили, что певица завела с ним роман. При этом телеведущую не смутил тот факт, что ее директор является женатым человеком.





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