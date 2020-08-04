Мнение: Террорист Сухроб Каримов решил начать не с Кадырова и Путина, а с банка в Киеве

04.08.2020, 6:15, Разное

Коротко про очередной теракт на Украине.

Некий деятель, имевший справку олигофрена с 10 лет, захватил отделение банка в Киеве и угрожал взорвать его, если не выполнят его требования.

После переговоров он был "эффективно задержан" и в отличие от прошлого террориста, этого ловить по сельской местности не пришлось. Террористом оказался выходец из Средней Азии Сухроб Каримов, который считает, что миром управляет "Святой дух".

За несколько дней до "теракта" он в соц.сетях призывал убить Кадырова и Путина.

Разумеется, сразу возникли вопросы, а не очередная ли постановка имени Авакова.



Когда актера поменяли в процессе съемки.

Выход в эфир.

Задержание.

Дело в том, что еще после "убийства Бабченко" отмечалось, что Грицак, Луценко и Аваков, своими действиями фактически дискредитировали любые заявления гос.органов на счет любых убийств и терактов. Иностранные журналисты тогда еще задавались вопросом, а что будут делать власти, когда в следующий раз случится реальное убийство, а все будут думать, что это очередная клоунская постановка.

Возникла реальность, где уже не отличить реальные теракты и убийства от выходок городских сумасшедших и постановок имени МВД или СБУ, тем более, как мы знаем, наличие справки от психиатра никак не мешает на Укриане занимать гос.должности.

Каримов, как пресловутый кот в ящике Шредингера может быть одновременно идейным террористом, обычным олигофреном или просто участником постановки, которая нацелена на то, чтобы поднять рейтинг Авакова. А может быть все это сосуществует в одном флаконе.

При этом любые объяснения со стороны Авакова и Геращенко по умолчанию воспринимаются как очередное вранье и фарс, что наглядно было видно по постановке в Луцке, когда хитрый замысел был пущен на дно бездарной игрой актеров.

И даже бездарный "режиссер" и террорист Сенцов засомневался.

Вот до чего дошли, что даже Сенцов начал сомневаться.