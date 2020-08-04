 

Давиденко: Первый перелет за многие месяцы. Полный самолет бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица

04.08.2020, 5:55, Новости дня

Бизнесмен Алексей Давиденко 3 августа на своей странице в Facebook написал о том, что во время перелета в самолете “Международных авиалиний Украины” практически все пассажиры не пользовались защитными масками.

“Впервые за многие месяцы лечу в самолете. На лице маска, в кармане антисептик. Не потому, что боюсь или паника, – такие правила. Делай что должен и будь что будет. Но вокруг тотальная профанация. Полный самолет МАУ бессмертных терминаторов. Практически у всех маски спущены с лица. У кого – с носа, у кого – на губу, у кого – на подбородок, у кого – вообще на шею – для галочки. Но так, чтобы закрывали рот и нос, – практически ни у кого”, – подчеркнул Давиденко.

По его словам, большинство пассажиров в здании аэропорта находились в масках.

“Они шли по аэропорту в масках. Проходили паспортный контроль в масках. Стояли в очередях на расстоянии 1,5 метра друг от друга в масках. Зато 200 человек, зайдя в закрытый самолет, сев в кресла по шесть человек в ряд без дистанции, дружно маски сняли”, – уточнил бизнесмен.

Он отметил, что во время всего полета пассажиров просили держать маску надетой на лицо, однако они никак на это не реагировали

Впервые за многие месяцы лечу в самолёте.На лице маска.В кармане антисептик. Не потому что боюсь или паника – такие…

Posted by Алексей Давиденко on Esmaspäev, 3. august 2020

По состоянию на утро 3 августа коронавирусом в Украине заразилось 73 158 человек (+990 за прошедшие сутки), умерло 1738 человек, 39 876 пациентов выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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