 

Чехию разделили на четыре карантинные зоны

04.08.2020, 5:55, Новости дня

Территория Чехии поделена на четыре карантинные зоны в зависимости от эпидемиологической ситуации. Об этом 3 августа сообщило министерство здравоохранения страны, пишет iRozhlas.

Для оценки опасности распространения COVID-19 используется 25 критериев. “Карта-семафор” будет обновляться каждую неделю, сказала главный гигиенист страны Ярмила Ражова.

Пока что в стране нет “желтых” и “красных” регионов – только “белые” и “зеленые”, отметил в Twitter министр здравоохранения Чехии Адам Войтех.

По его словам, раздел на зоны – это система раннего предупреждения об эпидопасности.

“Белый цвет означает нулевой или незначительный риск, зеленый – возникновение заболевания без передачи в сообществе, желтый цвет предупреждает о начале передачи в сообществе, а красный – увеличение или постоянную передачу инфекции”, – пояснил Войтех.

Semafor je rozd * len na 4 stupn * podle barvy. Bílá barva znamená nulové * i zanedbatelné riziko, zelená pak výskyt nákazy bez komunitního p * enosu v * R, * lutá znamená po * ínající komunitní p * enos a * ervená nar * stající anebo p * etrvávající komunitní p * enos v * R.

— Adam Vojt * ch (@adamvojtechano) August 3, 2020

Сейчас в Чехии насчитывается 4788 активных случаев COVID-19. С начала эпидемии заразилось 16 880 человек, умерло 386.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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