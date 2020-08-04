 

Екатерина Варнава показала кольцо стоимостью 2 миллиона рублей

04.08.2020, 5:53, Разное

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава продемонстрировала своим поклонникам роскошное кольцо стоимостью 2 миллиона рублей. Если многие отечественные артисты жалуются на финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса, то Варнава ни в чем себе не отказывает.
Поклонники долгое время ждали, что артистка покажет им свадебное кольцо, но с бывшим молодым человеком Константином Мякиньковым у Екатерины Варнавы внезапно закончились отношения, хотя встречались они с 2013 года. Украшение, показанное в сториз, отличается от классического кольца.

Так, его отличительной особенностью стал обрамленный россыпью бриллиантов большой светло-зеленый нефрит, на котором мастер выгравировал изображение. Кольцо изготавливалось по индивидуальному заказу, поэтому его цена составляет 2 миллиона рублей. Согласно слухам сейчас Екатерина Варнава встречается с 28-летним режиссером Александром Молочниковым, но их опровергает сама артистка, утверждая, что имя ее нового избранника — Владимир, с ним она познакомилась в шоу «Танцы со звездами».





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