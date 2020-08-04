 

Трамп сделал новое заявление о продаже TikTok

04.08.2020, 5:48, Новости дня

В приобретении социальной сети TikTok у китайской ByteDance заинтересованы не только в корпорации Microsoft, но и в других американских компаниях, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Есть много энтузиазма относительно ее покупки – не только со стороны Microsoft, но и со стороны других компаний», – приводит слова Трампа ТАСС.

При этом глава Белого дома подчеркнул, что в случае успешного заключения сделки Минфин США должен получить часть средств. «Будь то Microsoft или кто- то еще, <…> Соединенные Штаты должны получить очень большой процент от этой цены, потому что мы делаем это возможным. <…> Нам кажется, что мы заслуживаем иметь большой процент от этой цены», – сообщил Трамп.

«Мы не хотим проблем с безопасностью с Китаем, это должна быть американская компания, американская безопасность, ей должны владеть здесь, мы не хотим никаких проблем с безопасностью», – добавил американский лидер.

Накануне Трамп выдвинул Tiktok ультиматум, потребовав, чтобы Microsoft или другая компания из США приобрела TikTok до 15 сентября, иначе работа соцсети на территории Соединенных Штатов будет запрещена.

Перед этим советник президента США по торговле Питер Наварро обвинил Коммунистическую партию Китая в слежке за американскими детьми через TikTok.





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