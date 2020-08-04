Доклад ООН: КНДР «вероятнее всего» разработала миниатюрные ядерные устройства

04.08.2020, 5:18, Новости дня

Согласно конфиденциальному докладу Организации Объеденных Наций, Северная Корея продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она «вероятнее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет».

В докладе независимой группы экспертов, говорится, что ряд неназванных стран считает, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятнее всего, помогли КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства. Пхеньян не проводил ядерных испытаний с сентября 2017 года. Промежуточный доклад, доступ к которому получило информационно агентство Reuters, был представлен Комитету по санкциям в отношении Северной Кореи Совета Безопасности ООН, в состав которого входят 15 стран.

«Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора. Одно государство, которое входит в Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи СБ ООН считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия», – говорится в докладе.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на прошлой неделе, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.

В докладе ООН говорится, что еще одно государство-член Комитета считает, что Северная Корея «может стремиться к дальнейшей миниатюризации, целью которой являются технологические усовершенствования, такие как пакеты помощи для проникновения, или, возможно, разработка систем, которые могут нести несколько боеголовок».

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за своих программ в области ядерного оружия и баллистических ракет. Хотя Совет Безопасности постоянно усиливает санкции, наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.