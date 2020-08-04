Пекин обещает предпринять ответные шаги, если США выдворят китайских журналистов

04.08.2020, 5:18, Новости дня

Пекин предпримет ответные меры, если все китайские журналисты, базирующиеся в Соединенных Штатах, будут вынуждены покинуть страну. Среди прочего под удар могут попасть американские журналисты, работающие в Гонконге. Об этом заявил главный редактор контролируемой Компартией Китая газеты Global Times Ху Сицзинь.

«Учитывая, что американская сторона не продлила визы китайским журналистам, китайская сторона подготовились к худшему сценарию, что все китайские журналисты должны покинуть США», – написал Ху Сицзинь в Твиттере.

«Если это так, китайская сторона предпримет ответные действия, в том числе в отношении американских журналистов в Гонконге», – отметил он.