 

Пекин обещает предпринять ответные шаги, если США выдворят китайских журналистов

04.08.2020, 5:18, Новости дня

Пекин предпримет ответные меры, если все китайские журналисты, базирующиеся в Соединенных Штатах, будут вынуждены покинуть страну. Среди прочего под удар могут попасть американские журналисты, работающие в Гонконге. Об этом заявил главный редактор контролируемой Компартией Китая газеты Global Times Ху Сицзинь.

«Учитывая, что американская сторона не продлила визы китайским журналистам, китайская сторона подготовились к худшему сценарию, что все китайские журналисты должны покинуть США», – написал Ху Сицзинь в Твиттере.

«Если это так, китайская сторона предпримет ответные действия, в том числе в отношении американских журналистов в Гонконге», – отметил он.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.06 / Региональные отделения «Голоса» стали отказываться от наблюдения за голосованием по Конституции

26.06 / В нескольких городах Израиля резко увеличилось количество зараженных COVID-19

31.07 / Сын Ефремова отреагировал на уход Гармаша из «Современника»

04.07 / США отправят два авианосца в Южно-Китайское море, где проводит учения Пекин

07.07 / Лондон ввёл санкции против «нарушителей прав человека» из разных стран, включая Россию

31.07 / В разбившемся на трассе «Таврида» в Крыму микроавтобусе находились жители Кубани и Сургута

30.07 / Открыты гены, которые провоцируют формирование глиобластомы

05.07 / «Не трудности, а конец света» — обозреватель Le Figaro о грядущих последствиях пандемии для Франции

02.07 / На голосовании в Москве не зарегистрировали нарушений санитарных норм

21.07 / Луцкий террорист больше минуты ждал задержания у автобуса. Видео

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска