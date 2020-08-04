 

Приближающийся к восточному побережью США шторм «Исаиас» усилился до урагана

04.08.2020, 5:08, Новости дня

Сформировавшийся в Атлантическом океане тропический шторм «Исаиас» перед обрушением на восточное побережье Соединенных Штатов набрал силу урагана, свидетельствуют данные Национального центра по наблюдению за ураганами США.

«Исаиас» набрал силу урагана и, как ожидается, обрушится на сушу предстоящей ночью в сопровождении опасных ветров и прилива», – приводит данные Национального центра по наблюдению за ураганами США ТАСС.

В прибрежных районах Южной Каролины ожидается сильный ветер, проливные дожди, есть опасность наводнений. Скорость ветра в пределах «Исаиас», который находится в 100 км восточнее города Чарлстон (Южная Каролина), составляет около 33,5 м/с. Ураган движется на северо-восток со скоростью 7,1 м/с.

Ранее власти Нью-Йорка объявили штормовое предупреждение в связи с приближением тропического шторма «Исаиас» к восточному побережью США. Штормовые предупреждения также объявлены в прибрежных районах штатов Южная и Северная Каролина.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.





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