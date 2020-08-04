Мнение: Талибан требует

04.08.2020, 5:05, Разное

Глава Госдепа США Майк Помпео провел прямые переговоры с руководством Талибана, где мулла Барадар настоятельно потребовал от Помпео ускорить процесс освобождения пленных талибов из афганских тюрем.

За последнюю неделю правительство Афганистана освободило уже несколько сотен талибов из заключения, но Талибан считает, что процесс можно ускорить, поэтому Талибан ожидает от США, что ради сохранения договоренностей о выводе американских войск из Афганистана, США согласятся оказать дополнительное давление на Кабул, чтобы тот быстрее освобождал пленных талибов. Освобождение пленных талибов является частью сделки в рамках которой США должны вывести войска из Афганистана, а Талибан должен начать переговоры с правительством и бороться против ИГИЛ и "Аль-Каиды" на территории Афганистана.

Спустя 19 лет войны, Талибан требует у США скорее освобождать своих пленных. В принципе это все что нужно знать про "победы США в Афганистане".

Вопрос "денег ГРУ за убийство американских солдат Талибаном" судя по официальным заявлениям сторон не поднимался.

Вспомните эту фотографию, когда вам будут говорить, про то, что с "террористами переговоры не ведут". Еще как ведут.