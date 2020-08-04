 

Трамп изменил условия приглашения высококвалифицированных иностранцев в США

04.08.2020, 4:48, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал исполнительный указ об ограничении возможности найма высококвалифицированных иностранных работников для федерального правительства США и подведомственных организаций.

Новые нормы касаются, в частности, рабочих виз категории H1-B для высококвалифицированных иностранных специалистов. Указ требует от американских правительственных ведомств и различных подрядчиков, работающих по федеральному контракту, отдавать при найме сотрудников приоритет гражданам и резидентам США, а также обладателям вида на постоянное жительство (грин-карты) и только в случае отсутствия подходящих кандидатур нанимать иностранцев. Указ также обязывает ведомства и подрядчиков провести внутреннюю проверку, чтобы определить, соответствует ли их политика новым правилам, передает ТАСС.

«Действия президента Трампа помогут бороться со злоупотреблением со стороны работодателей программой виз категории H-1B, которая задумывалась вовсе не для того, чтобы замещать квалифицированных американских работников дешевой рабочей силой из-за рубежа», – говорится в пояснительном документе.

Напомним, в конце июня Трамп подписал распоряжение о приостановке выдачи ряда категорий виз в США. Позже Трамп пообещал «фантастический» рост экономике США. При этом по итогам второго квартала ВВП США рухнул на 33%.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о признаках Великой депрессии в экономическом кризисе в США.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Самолет с пассажирами аварийно сел на Байкал

29.06 / Зафиксирован резкий рост спроса на туры в Сочи

28.07 / Из-за аварии остановлена подача газа в Грецию

06.07 / Сенатор объяснил мотивы введения Британией новых санкций против России

11.07 / Мнения: Русские Украины могут получить шанс на самоорганизацию

23.07 / Билл Браудер – о мерах Великобритании против российского вмешательства

18.07 / Глава Пентагона назвал Россию «мировым нарушителем спокойствия»

03.08 / Медведчук приехал на отдых в Крым

05.07 / Ученые выяснили, что искусственный интеллект видит в зеркале

03.07 / Кепа может перейти в “Севилью”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска