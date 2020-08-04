 

В Украине впервые выдали лицензии на производство спирта частным компаниям

04.08.2020, 4:47, Новости дня

С 1 июля государственное предприятие “Укрспирт” не является монополистом, Министерство финансов Украины выдало лицензии на производство спирта другим заводам. Об этом написал в Facebook и.о. директора “Укрспирта” Сергей Блескун.

“Это большой шаг для отрасли и определенные изменения для “Укрспирта”. В частности, постепенно количество наших клиентов уменьшится. Компании будут отказываться брать спирт у бывшего монополиста и покупать там, где более выгодные условия. Это ожидаемо и это происходит прямо сейчас. Так работает открытый рынок”, – отметил Блескун.

По его словам, государству нельзя затягивать с приватизацией “Укрспирта”, это может привести к тому, что заводы ГП станут не нужны.

☄️💧Ринок спирту в Україні змінивсяВже місяць, з 1 липня ДП “Укрспирт” більше не монополіст. Мінфін видав ліцензії на…

Posted by Sergey Bleskun on Esmaspäev, 3. august 2020

“В связи с демонополизацией сейчас также важен контроль за объемом производства и реализации спирта со стороны государства. Ранее мы сводили все объемы реализации, видели, кто сколько реализует спирта как по нашим, так и по другим заводам, по покупателям, но сейчас такой возможности у нас нет”, – отметил и.о. директора ГП.

С 1 июля вступил в силу закон, который отменяет государственную монополию на производство спирта.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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