 

“Фармак” поставляет препарат “Пропофол” в страны ЕС и Израиль без регистрации – директор по развитию бизнеса Костюк

04.08.2020, 4:47, Новости дня

С началом пандемии резко вырос спрос на лекарственные средства, используемые в комплексной терапии пациентов с COVID-19. Речь идет о кортикостероидах, релаксантах, анальгетиках, антибиотиках, а также о препаратах для наркоза и седации, необходимых при подключении больных к аппаратам ИВЛ. Об этом в интервью изданию “Фокус” рассказал директор по развитию бизнеса АО “Фармак” Виктор Костюк.

“Такие лекарственные средства “Фармак”, как пропофол, дексаметазон, вазопрессин и многие другие, оказались чрезвычайно востребованными. И хотя не все они зарегистрированы в странах ЕС, в ситуации abnormal demand (аномального спроса) мы получили разрешения на ввоз не только в Великобританию, Швецию, Францию, Германию, Польшу, но и в Австралию, Новую Зеландию, Мексику и Сингапур. Кроме того, мы обеспечили рекордные отгрузки сложных инъекционных препаратов в Израиль, в результате чего по итогам первого полугодия 2020 года эта страна стала второй по объемам экспорта нашей продукции”, – отметил Костюк.

По его прогнозу, с учетом того, что рост заболеваемости продолжается, препараты, применяемые в лечении коронавируса, в следующем году будут основными драйверами роста экспортного направления “Фармак”.

“Фармак” в апреле – июле экспортировал в страны ЕС препарат “Пропофол” на сумму свыше $635 тыс., который применяется при искусственной вентиляции легких, в том числе для пациентов с COVID-19, сообщало агентство “Интерфакс-Украина”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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