 

Трамп обещает подать в суд на штат Невада из-за голосования по почте

04.08.2020, 4:11, Новости дня

Президент Трамп пообещал в понедельник, что подаст в суд на штат Невада, законодатели которого приняли закон, согласно которому каждый избиратель получит бюллетень для голосования по почте на президентских выборах в ноябре из-за пандемии коронавируса.

Американский президент неоднократно утверждал без предоставления доказательств, что голосование по почте приведет к массовому мошенничеству. Дональд Трамп написал в Твиттере, что принятый закон является «незаконным ночным переворотом» и заявил журналистам, что его администрация уже готовит судебный иск.

«Мы будем судиться в Неваде. Об этом уже позаботились и мы, вероятно, подадим что-то завтра», – заявил Дональд Трамп во время брифинга в Белом доме.

Губернатор Стив Сисолак подписал законопроект, сделавший Неваду седьмым штатом, в котором всем зарегистрированных избирателям будут разосланы бюллетени для участия на выборах 3 ноября.

Юта, Колорадо, Гавайи, Орегон и Вашингтон уже проводят свои выборы исключительно по почте, в то время как Калифорния и Вермонт решились на такой шаг в этом году из-за пандемии.

Трамп заявил журналистам, что имеет право издать исполнительный указ относительно голосования по почте, но не уточнил, каким будет его содержание.

«Мы еще не дошли до этого», – отметил американский президент.

Большинство штатов расширили возможности голосование по почте, чтобы избежать распространение коронавируса на избирательных участках в день выборов.

«Я не думаю, что почта готова к этому», – добавил Дональд Трамп, имея в виду ожидаемое увеличение голосующих по почте на выборах 2020 года.

Демократы и правозащитные организации предупредили, что предпринятые почтой меры экономии, утвержденные финансовым донором штаба Трампа – главным почтмейстером США, могут привести к задержки в обслуживании в то время, как увеличивается голосование по почте.

Эксперты по выборам отмечают, что мошенничество на выборах, в том числе инциденты, связанные с голосованием по почте, встречаются крайне редко.

Трамп, который уступает Джо Байдену в опросах, неоднократно поднимал вопрос о честности выборов. На прошлой неделе он предложил отложить их из-за вероятности мошенничества, хотя не имеет для этого полномочий.





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