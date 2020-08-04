VOAэкспресс 3 августа 2020

04.08.2020, 4:11, Новости дня

TikTok

Президент Трамп заявил в понедельник, что популярное китайское приложение TikTok в Соединенных Штатах «прекратит осуществлять коммерческую деятельность», если не продаст свои подразделения в США к середине сентября, и поддержал переговоры компании Microsoft о покупке.

Чикаго

В Чикаго произошли новые случаи насилия с применением оружия. По сообщениям полиции, на минувших выходных это привело к гибели восьми человек, включая девятилетнего мальчика. Еще 19 человек получили ранения.

Шершень-убийца

Vespa mandarinia – самый большой шершень в мире. В народе его также называют «шершень-убийца». Если не контролировать популяцию насекомых, они могут стать серьезной угрозой для пчеловодства. В течение нескольких часов они могут убить целую пчелиную семью. В штате Вашингтон с ними пытаются бороться с помощью специальных ловушек и инфракрасных камер

Рейтинг

На минувшей неделе социологическая служба Gallup опубликовала данные о том, как в мире оценивают руководство мировых держав. В рейтинге, который составляется с 2007 года, жителей 135 стран просят ответить, одобряют ли они деятельность руководства США, Германии, России и Китая.