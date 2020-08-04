Мнение: Коротко по Сирии. 03.08.2020

04.08.2020, 4:00, Разное

В течении дня ВКС РФ и тяжелая артиллерия САА наносили удары по позициям боевиков в Латакии и Идлибе.

Воздействие было наболее интенсивным со времени прекращения активных боевых действий в марте этого года.

В районе Бинниша ВКС РФ удачно накрыли склад боеприпасов боевиков.

Активность САА в горной Латакии особого успеха не имела.

Тема возможного наступления сирийской армии для занятия района к югу от трассы М-4 и города Ариха продолжает витать в воздухе.