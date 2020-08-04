Мнение: Страшная женщина

04.08.2020, 3:50, Разное



Анна Попова

И до моего окраинного фитнес-клуба, как выяснилось,тоже дотянулась гнусная рука ковидной полиции, причем в самой нелепой и дикой форме. Я еще специально спрашивал, прежде чем возобновить свои походы – у вас всё по-старому? Полотенца даете, как прежде – или со своими приходить? В бассейне плавать как, можно? Без респиратора?!

Они говорили – нет-нет, что вы, что вы! У нас всё абсолютно по-старому, никаких ограничений! Я пошел.

Угу, как бы не так!

Нет, полотенца по-прежнему выдают, плавать можно – вроде бы здравый смысл победил. Но не совсем.

Иду покрутить педали на велотренажере, беру пульт от телевизора, тяну руку привычно, чтобы снять наушники (обычно их висел с десяток) – наушников нет. Озираюсь – неужто все разобрали? Да нет – народу-то немного…

“А наушники всё! – жизнерадостно сообщает мне паренек – служитель культа (здорового тела). – Теперь без них – опасность. Надзор запретил!”

– И что делать? – спрашиваю я тупо.

– Со своими приходить! – еще шире улыбается служитель культа.

Ок – покрутил педали, утомился, пошел воды испить. Офисный навороченный “поитель” стоит, огоньки мигают – стаканчиков нет, пусто. “Что, – спрашиваю, – стаканчики кончились?!”

– Нет, – отвечает другой служитель (не менее жизнерадостный), – их просто нет.

– Почему?

– Не положено! Надзор запретил!

– Как не положено? Пластиковые стаканчики?? Да они же одноразовые!!

– Все равно нельзя, не положено. Со своими теперь приходите.

– С железной кружкой?!

– Можете с кружкой!

Круто. Вообще, пишут, что это даже не Собянин – это некая Попова так над всеми глумится. Глава Роспотребнадзора – типа, это она теперь “Главная по Ковиду”. Федеральное типа ведомство, кому что хочет – то и предписывает. Управы на нее нет, Попова – страшная сила. В столичные навороченные фитнес-клубы теперь, значит, со своими наушниками и с железной кружкой – воду набирать. И это еще по-божески – скажи спасибо, что не заставляют еще штанги тягать в масках и в резиновых перчатках.

Блин, что за Попова? Смотрю – она до 2005 года трудилась… главой районного отделения Роспотребнадзора в Серпуховском районе Мособласти. Сельские магазины проверяла. Потом – типичная бюрократическая карьера, со ступеньки на ступеньку…

Откуда теперь вдруг взялась Попова, когда все, кто раньше распинались по поводу “эпидемии чудовищного ковида” – всякие Мишустины, Голиковы, Собянины, Раковы – куда-то пропали? Расклад очевиден – Попову вытолкнули на авансцену, потому что до всех в Кремле понемногу доперло, насколько это НЕПОПУЛЯРНАЯ тема – “борьба с ковидом”. Скоро за нее, как за рубль у Салтыкова-Щедрина, будут сразу давать в морду.

Так что Попову (по которую даже в Вики пишут, что она “непубличная фигура”) – просто кинули на заклание. Ну а она и рада стараться – “верный бюрократ партии”. В случае чего – ее мигом обвинят в “перегибах на местах” и технично сольют.

Очевидно только одно – “борьба с ковидом” в России окончательно принимает административно-бюрократический и полностью принудительный характер. Государство отчаялась в чем-либо убедить граждан – и теперь уже тупо их заставляет. В результате создаются – при российском-то правовом беспределе и всесилии “органов” – просто сказочные условия для расцвета коррупции, во всех видах, какие только можно представить.

Фактически, уже сейчас, если ты “инициативный сотрудник” каких бы то ни было надзирающих органов – ты можешь выйти на улицу и просто собирать деньги (“штрафы”) со всех прохожих подряд. Не жизнь, а несбыточная мечта гаишника! СО ВСЕХ ПОДРЯД. К каждому можно придраться, с каждого что-то слупить. А надоест ходить по улицам – ногой открывай дверь опять же в ЛЮБОЕ заведение – магазин, кафе, фитнес-клуб, службу быта, офисный центр – и там тоже только ходи и собирай со всех штрафы за “нарушения”. Ну или взятки за то, что не будешь брать штрафы.

И самое потрясающее – вся эта вакханалия на 6-й месяц “страшной эпидемии”, когда ее фейковый характер стал очевиден абсолютно всем. Спрашиваешь – зачем?? Кому выгодно? Кто разрешил?!

Все разводят руками, пожимают плечами, открещиваются. “Да мы что, мы ничего. Это всё она – СТРАШНАЯ ПОПОВА!”

Воистину мы живем в стране непуганых идиотов.