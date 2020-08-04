 

Личное: Поддержала. Показала. Обосралась.

04.08.2020, 3:45, Разное

Какие-же всё-таки наши селебы, в массе своей, лохи. Делают тупенькие, но пафосные заявления. Участвуют в акциях, даже не разобравшись в теме. Одеваются по моде позавчерашнего дня.


Фото: Соцсети

Возьмём Нюшу — певицу ртом на толстых, коротких ножках.

В коллаже справа — чёрно-белая фотография, которую Нюша опубликовала в Инстаграме в поддержку флешмоба womenempowerment.

Изначально флешмоб организован турчанками, выступившими против убийства женщин. Эту страну захлестнула волна убийств женщин. Виновные пока не найдены.

Турчанки устали ждать справедливости от государства и решили выразить свой протест в соцсетях. К протесту, не удосужившись узнать его смысл, присоединились и наши «нюши», запилив в Инстаграм развесёлые полуголые фотки.

Поддержали так поддержали! И сиськи показали, и блаженство на тупых мордасах продемонстрировали. В общем, как всегда, обосрались.

К чему это я? Ах,да: мне одной кажется, что нам сильно не повезло с селебами? Какие-то они у нас совсем уж глупенькие, простенькие и отсталые.

Как думаете, в чём причина этого? Почему у нас такие глупые селебы?

Источник: Лена Миро





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