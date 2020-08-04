 

Кабмин Украины снял запрет на экспорт средств индивидуальной защиты

04.08.2020, 3:42, Новости дня

1 августа истек срок запрета на экспорт средств индивидуальной защиты, который Кабинет Министров Украины ввел в начале эпидемии коронавируса. Правительство решило не продлевать его действие. Об этом сообщил в Facebook заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Качка.

“Запрет на экспорт средств индивидуальной защиты снят. Это последний запрет на экспорт, действовавший в связи с коронавирусом. Это тихая, но важная новость. Минэкономики и Минздрав договорились, что сегодня можно перейти от запрета к мониторингу экспорта. Правительство поддержало это решение. Поэтому 1 августа срок действия запрета истек и не был продлен”, – отметил он.

Заборону на експорт засобів індивідуального захисту знято. Це остання заборона на експорт яка діяла у зв‘язку із…

Posted by Taras Kachka on Esmaspäev, 3. august 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 3 августа общее количество инфицированных коронавирусом в Украине составляет 73 158 человек, 1738 из них умерли, 39 876 выздоровели.

С 12 марта из-за распространения коронавирусной инфекции Кабинет Министров Украины ввел карантин по всей стране и запретил украинским компаниям экспортировать средства индивидуальной защиты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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