 

В Германии 45 полицейских пострадали во время протеста против карантинных ограничений, арестовано 133 человека

04.08.2020, 3:42, Новости дня

В Берлине во время массовой акции протеста против введенных в Германии мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, которая прошла 1 августа, пострадало 45 полицейских. Об этом сообщила пресс-служба полиции Берлина.

Правоохранители задержали 133 человека, сообщается в релизе.

В ведомстве отметили, что начато 89 уголовных расследований и зафиксировано 36 административных правонарушений. Среди прочего, начато уголовное производство за сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, судебные процессы за нарушение покоя, а также использование знаков неконституционных организаций.

Накануне сообщалось, что 18 сотрудников полиции были ранены во время прекращения акции протеста в Берлине.

1 августа в столице Германии Берлине прошла акция протеста против ограничений, связанных с коронавирусом. Сообщалось о 20 тыс. участников мероприятия. Протесты прошли в нескольких районах города, в том числе перед Рейхстагом и возле Бранденбургских ворот, где прошел митинг под девизом “Конец пандемии – День свободы”. Полиция призывала людей разойтись. Произошли стычки между стражами порядка и некоторыми протестующими.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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