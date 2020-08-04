Мнение: Политическая культура

04.08.2020, 3:35, Разное

Бывший руководитель штаба Клинтон Джон Подеста озвучил предложения, как именно должны поступить демократы в случае победы Трампа. Суть предложений – "восставшие" штаты Орегон, Вашингтон и Калифорния – центры действий Антифа – в случае победы Трампа должны под угрозой сецессии и выхода их из состава США призвать Конгресс воспользоваться 12 поправкой в Конституцию, суть которой – в случае коллапса выборной процедуры президент назначается конгрессом, который признает выборы несостоявшимися и определяет, кто именно будет исполнять обязанности президента и вице-президента страны. Дополнительно уже обсуждаются варианты создания коалиции "восставших" штатов. В общем, у демократов все вполне серьезно.

Правда, они уже пытались провернуть такую историю в 2000 году, когда победил Джордж Буш-младший с предельно минимальным перевесом во Флориде, причем явно не без помощи своего брата, как раз губернатора Флориды. Но тогда ситуация была гораздо менее острой, сейчас же на кону стоит слишком много.

Много – это даже слабо сказано. Финансовый сектор США находится в крайне тяжелом положении. Долговой кризис накрывает его и пока проблема закрывается привычным заливанием ее ликвидности. Но этот номер проходит, если избыточную долларовую массу можно переправить за пределы США. В ситуации всеобщего мирового кризиса переложить инфляционные и долговые риски на весь остальной мир существенно сложнее. Внутри финансовой отрасли США набухает не то что пузырь, а небольшой Йеллоустоун. Который рано или поздно рванет. Ничего фатального, конечно, не произойдет – дело житейское. Рухнут несколько столпов финансового рынка, пузырь сдуется, долги спишут и забудут. Но вся тонкость в подробностях. Системообразующий банк государству придется национализировать, санировать и снова продать. Однако если речь пойдет о банке (или даже банках), входящих в двадцатку ФРС, национализация такого банка будет означать возвращение права эмиссии доллара к государству. То, чего американское правительство лишено уже более ста лет.

Если президентом будет демократ – по сути, свой человек, то ФРС опасаться нечего. А вот если Трамп – то здесь возможны варианты. Задача Трампа – нанести удар по всей мировой глобальной финансовой олигархии. Не потому, что он коммунист, а потому, что глобалисты – его политические противники. И перехват правительством США контроля за деятельностью ФРС фактически подорвет позиции глобальной финансовой олигархии.

Возможны другие сюжеты, но суть остается прежней – борьба между двумя проектами развития вошла в критическую фазу. И аппаратные возможности, которые дает пост президента США, становятся слишком важны. Настолько, что демократы уже готовы на гражданскую войну через раздел США на "восставшие" территории и находящиеся под властью "узурпатора".

Все это пока гипотетические конструкции, но политическая культура США стоит на том, что все обсуждение всегда идет в публичном поле. Никто ничего не скрывает, за исключением сугубо тактических ходов. Но стратегия действий всегда озвучивается и обсуждается заранее. И Подеста действует в рамках этой публичной политической культуры.