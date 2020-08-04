 

В Сенате США призвали Вашингтон немедленно согласиться на продление ДСНВ

04.08.2020, 3:11, Новости дня

Властям Соединенных Штатов следует немедленно согласиться на продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщила сенатор-демократ Дайэнн Файнстайн в открытом письме, опубликованном в The New York Times.

Сенатор подчеркнула, что на Россию и США «приходятся 90% ядерного оружия в мире». «Прекращение действия ДСНВ и тех ограничений, которые он накладывает на два крупнейших ядерных арсенала, не будет способствовать нераспространению», – констатировала Файнстайн, подчеркнув, что ДСНВ «жизненно важен» с точки зрения контроля над вооружениями, передает ТАСС.

По ее словам, «США должны продемонстрировать, что играют ведущую роль в мире, продлив ДСНВ». «В то же время мы можем начать многосторонние консультации по контролю над вооружениями с другими ядерными державами. Я поддерживаю включение Китая и других ядерных держав в будущем в консультации и соглашения, но это должно произойти отдельно от незамедлительного продления ДСНВ», – отметила сенатор.

Ранее в Минобороны обвинили США в попытке слома системы международной безопасности

Напомним, 10 июля глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал, что судьба Договора о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) предрешена, Соединенные Штаты приняли решение не продлевать соглашение. При этом глава МИД подчеркнул, что РФ обеспечит свою безопасность и без ДСНВ, Москва готова к любому развитию событий.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07 / Деятельность сторонников ИГ пресекли в Петербурге

17.07 / На украинскую территорию доставили тело, предположительно, погибшего на Донбассе военного медика

31.07 / Сможет ли Кравчук обдурить Путина? В соцсетях рассуждают о назначении Кравчука в ТКГ

03.07 / Новая российская система ПВО поставит заслон гиперзвуковому оружию противника

03.08 / Московская биржа открылась ростом

29.06 / Премьер-министр Сербии поддержала Джоковича: “Это моя вина, а Новак хотел помочь”

04.07 / Бизнес получит дополнительные выплаты на борьбу с COVID-19

24.07 / Мнения: Почему за лесными пожарами стоит математика

25.06 / Суд признал строительство китайского завода на Байкале незаконным

25.06 / «Казачья партия» призвала принять участие в голосовании по поправкам к Конституции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска