Мнение: Китай готовит развертывание системы раннего предупреждения о ракетном нападении

04.08.2020, 2:54, Разное

Оставной китайский специалист, который участвовал в ядерной программе КНР заявляет, что Китай крайне близок к развертыванию полноценной системы раннего предупреждения о ракетном нападении, которой на текущий момент обладают только Россия и США.

Согласно документу, написанному бывшим военным офицером Китая, Китай может обнаружить ядерные ракеты, выпущенные противником, и контратаковать используя свое ядерное оружие за считанные минуты до того, как вражеские ракеты достигнут цели на территории Китая.

Его замечания указывают на то, что Китай, возможно, завершил создание системы раннего предупреждения о ракетном нападении, развивая свои ядерные программы, которые могут угрожать Соединенным Штатам в плане безопасности, считают эксперты по иностранным делам.

По их словам, для разработки системы необходимы передовые технологии противоракетной обороны, объединяющие искусственные спутники для обнаружения пусков ракет с помощью радаров дальнего обнаружения.

В последние годы Китай, очевидно, расширил свои возможности по противоракетной обороне, поскольку руководство президента Си Цзиньпина активизировало усилия, направленные на то, чтобы к середине XXI века вывести военный статус страны на мировой уровень.

Статья была написана Ян Чэнцзюнем, китайским специалистом по ядерным ракетам, который долгое время работал в Ракетных силах Народно-освободительной армии, в составе специального ракетного подразделения.

В документе Ян также подчеркнул, что ядерный потенциал Китая стал полностью сопоставимым с потенциалом США и России.

До настоящего времени Китай обязался проводить политику «не применять ядерное оружие первыми» ни при каких обстоятельствах.

Основной принцип ее ядерной стратегии заключается в том, что страна будет контратаковать, используя ядерное оружие, не будучи уничтоженным, после удара ядерного оружия противника.

https://english.kyodonews.net/news/2020/08/929cfc9d2fd6-china-can-launch-nuclear-counterattacks-within-minutes-ex-soldier.html – цинк

Не является большим секретом, что Китай будет и далее сокращать свое технологическое отставание в вопросах ракетно-ядерных вооружений. Пока что речь идет о частичном сокращении разрыва (по официальным данным Китай существенно отстает от России и США по числу боеголовок и носителей ядерного оружия, а также по совершенству ядерных боеголовок), хотя США периодически обвиняют в том, что Пекин тайно наращивает свои возможности в области ракетно-ядерных вооружений, но скрывает это от остального мира. Так как доказать это невозможно, остается либо верить на слово – либо США, либо Китаю.