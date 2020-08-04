 

Фокин не принял окончательное решение о работе в ТКГ – СМИ

04.08.2020, 2:35, Новости дня

3 августа в Киеве состоялась встреча членов украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе, в ходе которой бывшему премьер-министру Украины, 87-летнему Витольду Фокину предложили войти в состав ТКГ. Тот пока не дал ни положительного, ни отрицательного ответа, рассказал источник LIGA.net в Офисе президента.

“Фокин рассматривается как человек, который может курировать в ТКГ переговоры наших представителей”, – отметил собеседник.

Как рассказал изданию представитель Донецкого области в группе Сергей Гармаш, предложение Фокину озвучил руководитель ОПУ Андрей Ермак.

“Ермак сказал, что надеется, что Фокин останется работать”, – сообщил Гармаш. По его словам, Фокин задавал “общие вопросы”, к примеру: “А есть ли подписанный главами государств документ по Минску?”

3 августа в эксклюзивном интервью изданию “ГОРДОН” Фокин заявил, что уже неделю обдумывает предложение Ермака стать членом ТКГ. Он также высказал готовность вместе с группой политиков посетить оккупированные районы Донецкой и Луганской областей для проведения переговоров по урегулированию ситуации. Дать окончательный ответ на предложение экс-премьер собирался сегодня.

31 июля глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук сообщил, что идут переговоры о включении в состав группы бывшего премьер-министра Украины Фокина, поскольку это человек, который хорошо знает Донбасс.

Фокин возглавлял украинское правительство в 1990–1992 годах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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