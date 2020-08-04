 

Самолет ООН совершил жесткую посадку в Мали, 11 человек ранены

04.08.2020, 2:35, Новости дня

3 августа самолет многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали (МИНУСМА) совершил жесткую посадку в аэропорту Гао. Об этом сообщается на сайте миссии.

На борту находились четыре сотрудника ООН, а также семь членов экипажа.

“По предварительным данным, один член экипажа получил серьезные травмы, 10 человек – легкие ранения. Самолет получил значительные повреждения”, – говорится в заявлении.

В ООН отметили, что начали расследование для определения причины инцидента.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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