Самолет ООН совершил жесткую посадку в Мали, 11 человек ранены

04.08.2020, 2:35, Новости дня

3 августа самолет многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации ситуации в Мали (МИНУСМА) совершил жесткую посадку в аэропорту Гао. Об этом сообщается на сайте миссии.

На борту находились четыре сотрудника ООН, а также семь членов экипажа.

“По предварительным данным, один член экипажа получил серьезные травмы, 10 человек – легкие ранения. Самолет получил значительные повреждения”, – говорится в заявлении.

В ООН отметили, что начали расследование для определения причины инцидента.