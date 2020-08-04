 

“Понижение всего на три-четыре ступени“. Нефьодов рассказал о предложениях работы от государства

04.08.2020, 2:35, Новости дня

Национальное агентство государственной службы предложило бывшему главе Гостаможенной службы Украины Максиму Нефьодову три вакантные должности, которые он мог бы занять. Об этом Нефьодов написал в Facebook.

“Получил от Нацагентство госслужбы три предложения по вакантным должностям, которые они должны мне предоставить перед тем, как уволить по статье 87-1 [закона “О государственной службе”]: начальник управления Госказначейства; замначальника отдела [Госагентства по управлению зоной отчуждения]; замначальника управления агентства энергоэффективности. Как думаете, стоит соглашаться? Предлагают понижение всего на три-четыре ступени. Или возвращаться в бизнес?” – спросил Нефьодов у подписчиков.

Отримав від Національне Агентство Державноі Служби три пропозиції вакантних посад, які вони мають мені дати перед тим як…

Posted by Max Nefyodov on Esmaspäev, 3. august 2020

Статья 87-1 закона “О госслужбе” предполагает, что госслужащий категории А в течение шести месяцев после увольнения числится за штатом госоргана, из которого он был уволен. В течение этого срока госслужащего могут перевести на любую должность (не ниже категории Б) в госорган, юрисдикция которого распространяется на всю Украину, без проведения конкурса. 

Если в течение полугода чиновник отклоняет три предложения о переводе, он увольняется с госслужбы без выплаты выходного пособия.

Нефьодов 24 марта текущего года был уволен с должности главы Гостаможенной службы.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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