Дабл язь

04.08.2020, 2:23, Разное

На перроне города Барабинска жители регулярно избивают полицейских копченой рыбой, получая за это условные сроки.

В конце июля жительницу Барабинска Новосибирской области признали виновной в избиении полицейского рыбой на перроне железнодорожного вокзала. Обвиняемая безуспешно пыталась доказать, что сама защищалась от сотрудника МВД. Разбираясь в этом, «Тайга.инфо» выяснила, что условные сроки за удары копченой рыбой по сотрудникам полиции уже получили несколько местных жителей. А все «рыбные» дела рассматривал один и тот же судья.

Вокзал Барабинска. Фото: irma-wurst / livejournal

В феврале 2020 года Барабинский районный суд Новосибирской области признал 31-летнюю Юлию Костюкову виновной в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 ст. 318 УК РФ).

Было установлено, что поздно вечером 15 апреля 2019 года Юлия Костюкова, находясь на перроне железнодорожного вокзала Барабинска, незаконно торговала копченой рыбой. Там ее увидел старший инспектор местного линейного отдела МВД РФ Лапский.

В ответ на требования полицейского покинуть территорию вокзала Костюкова нанесла полицейскому множественные удары руками, ногами и пакетом с копченой рыбой по голове и правой ноге, тем самым причинив Лапскому «сильную физическую боль», решил суд. Юлию Костюкову приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком 10 месяцев.

В апелляционной инстанции Костюкова не отрицала, что могла причинить травму полицейскому Лапскому, но пыталась доказать, что сделала это в качестве защиты «от насильственных действий» сотрудника.

«Я не отказывалась следовать туда [в дежурную часть], однако Лапский стал меня тащить за капюшон, наносил удары в область головы и рук», — говорится в тексте апелляции (копия имеется в распоряжении «Тайги.инфо»).

Как утверждает Костюкова, удары видели несколько человек, но их показания суд счел недостоверными: якобы с двумя свидетелями гражданка «поддерживала дружеские отношения» и совместно торговала на перроне рыбой. При этом показания коллег пострадавшего Лапского из полиции у суда сомнений не вызвали.

Потерпевший Лапский и осужденная Костюкова по-разному описывают момент конфликта на перроне вокзала Барабинска. По словам полицейского, после требования прекратить торговлю рыбой гражданка стала проявлять агрессию и наносить удары. Лапский же «прикрылся рукой».

В момент одного из ударов Костюкова стала «опрокидываться назад, присела на корточки и упала на спину» — Лапский якобы хотел придержать ее, но не успел. Уже лежа, Юлия нанесла ему еще один удар ногой, утверждает инспектор.

Показания Лапского, как решил суд, подтвердили записи с видеокамеры и показания продавщицы привокзального киоска: «Костюкова порвала ему [Лапскому] правый карман куртки. Сотрудники полиции вели себя вежливо и корректно».

Юлия Костюкова придерживается другой версии: Лапский во время словесной перепалки схватил ее за куртку, а потом нанес два удара кулаком в лицо, из-за чего она упала на землю и ударилась головой. В падении она пнула ногу полицейского. Также она дважды ударила шапкой Лапского по лицу. Поднявшись, продавщица прошла в отдел полиции, где написала заявление на инспектора.

Омский следственный отдел СК РФ еще в апреле 2019 года проверял полицейских на предмет превышения полномочий по заявлению Костюковой. Но в возбуждении дела ей отказали. К показаниям свидетелей следствие отнеслось «критически», посчитав, что они противоречат видеозаписи и результатам судмедэкспертизы потерпевшего Лапского, сказано в решении об отказе в возбуждении дела.

Апелляция Юлии Костюковой и на приговор за избиение Лапского тоже была отклонена в Новосибирском областном суде. Так приговор Барабинского районного суда вступил в силу.

Костюкова не собирается сдаваться: «Будем писать кассационную жалобу. И в Москву будем писать».

Фото: irma-wurst / livejournal

«Тайге.инфо» стало известно, что Барабинский районный суд за последние два года рассматривал и другие случаи избиения полицейских на перроне железнодорожной станции Барабинска. Во всех случаях били полицейских копченой рыбой.

«Ежедневно на перроне сотрудники транспортной полиции проводят беседы о том, что продажа рыбы является незаконной и влечет административную ответственность. Дирекция станции по громкой связи также оповещает, что покупка у частных лиц влечет административный штраф», — говорится в тексте одного из приговоров.

Например, 28 декабря 2018 года 31-летняя жительница Барабинска Екатерина Дурова торговала копчеными язями в кафе на вокзале Барабинска. Дежурившие на станции полицейские попросили ее пройти в отделение, чтобы составить протокол.

В ответ Дурова нанесла одному из инспекторов два удара правой ногой в область колена, сказано в приговоре. Полицейский повторил требование пройти в дежурную часть — за это он получил еще один удар в колено, после чего Дурова вылила кофе на его «форменные штаны». Как отмечало следствие, инспектор был также побит пакетом с копченой рыбой: удары пришлись по голове и ногам.

После принудительного доставления в отдел полиции с применением «боевого приема» — загиба руки за спину — гражданка написала объяснение, в котором признала факт нелегальной продажи. На нее завели дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти).

В суде гражданка признала вину в полном объеме и отказалась от дачи показаний. Свидетели со стороны обвиняемой говорили, что Дурова не била полицейского, а перед доставлением в отдел они «хихикали и улыбались». В итоге Барабинский районный суд приговорил Екатерину Дурову к 10 тыс. рублей штрафа.

Годом ранее, в сентябре 2018-го, Барабинский районный суд вынес еще один приговор по делу о побоях рыбой. Обвинения по ч. 1 ст. 318 УК РФ предъявили Марине Алиевой.

13 июня 2018 года Алиева торговала копченой рыбой на перроне вокзала. Ее заметил сержант полиции и потребовал пройти с ним в отдел. Женщина ударила полицейского кулаком в глаза и нанесла два удара связкой копченой рыбы в область головы и лица, сказано в приговоре. Во время конфликта сержант лишился одного погона с форменной рубашки. В суде обвиняемая полностью признала вину и поддержала ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке. Женщине назначили десять месяцев лишения свободы условно.

Все «рыбные» уголовные дела в отношении Юлии Костюковой, Екатерины Дуровой и Марины Алиевой рассматривал один и тот же судья — Юрий Саморуков.

Егор Федоров, Ярослав Власов,

«Тайга.инфо»

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