 

Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США

04.08.2020, 2:16, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме оценил ситуацию с коронавирусом в США.

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса [в ситуации с распространением коронавируса в США]. <…> Обнадеживающий признак того, что вирус отступает», – приводит слова Трампа ТАСС.

Накануне ВОЗ отказалась давать США рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Напомним, 1 августа Всемирная организация здравоохранения решила продлить режим международной чрезвычайной ситуации по пандемии коронавируса.





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