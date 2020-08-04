Трамп оценил ситуацию с коронавирусом в США

04.08.2020, 2:16, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме оценил ситуацию с коронавирусом в США.

«Мы начинаем видеть свидетельства значительного прогресса [в ситуации с распространением коронавируса в США]. <…> Обнадеживающий признак того, что вирус отступает», – приводит слова Трампа ТАСС.

Накануне ВОЗ отказалась давать США рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Напомним, 1 августа Всемирная организация здравоохранения решила продлить режим международной чрезвычайной ситуации по пандемии коронавируса.



