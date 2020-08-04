 

В Нью-Йорке объявлено штормовое предупреждение

04.08.2020, 1:48, Новости дня

Власти Нью-Йорка объявили штормовое предупреждение в связи с приближением к восточному побережью США тропического шторма «Исаиас», сообщила руководитель городского управления по чрезвычайным ситуациям Дайан Крисуэлл.

«Штормовое предупреждение из-за «Исаиас» вступило в силу в городе Нью-Йорке и действует до дальнейших распоряжений. Управление по чрезвычайным ситуациям принимает меры по защите от подтоплений и в настоящий момент занимается распределением имеющихся ресурсов», – приводит слова Крисуэлл ТАСС.

В крупнейшем мегаполисе США в ночь на вторник прогнозируются сильный ветер, ливни и подтопления. На участке набережной около 16-го пирса на Манхэттене сооружают укрепление из мешков с песком.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, к вечеру понедельника тропический штор «Исаиас» усилится до урагана и достигнет побережья штата Южная Каролина. В прибрежных районах ожидается сильный ветер, проливные дожди, есть опасность наводнений. Скорость ветра в пределах шторма достигает 31,2 м/с. «Исаиас» движется на северо-восток со скоростью 7,1 м/с.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.

Напомним, 11 июля на атлантическое побережье американского штата Нью-Джерси обрушился тропический шторм «Фэй».





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