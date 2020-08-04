В Сумах роддом закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19

04.08.2020, 1:25, Новости дня

В Сумах четыре медика городского родильного дома инфицированы коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом 3 августа сообщила пресс-служба Сумского городского совета.

В больнице временно приостановят госпитализацию беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения, их временно будет принимать областной перинатальный центр, сообщается в релизе.

По информации мэрии, у четырех работников заведения обнаружили положительные результаты во время проведения внеплановой ПЦР-диагностики.

“Инфицированных медиков направили на лечение, а 12 контактных сотрудников – на самоизоляцию, 18 контактных лиц находятся под контролем”, – добавили в ведомстве.

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили COVID-19, сообщается в релизе.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

К 3 августа общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Украине достигло 73 158, скончалось 1738 человек, 39 876 пациентов выздоровели. Продолжает болеть 31 544 человека.