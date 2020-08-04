 

В Украине на одно рабочее место претендует восемь безработных – центр занятости

04.08.2020, 1:25, Новости дня

В Украине на одно рабочее место претендует восемь безработных. Об этом сообщила пресс-служба Государственного центра занятости 3 августа.

“Кризис, вызванный коронавирусом, без преувеличения внес существенные коррективы в украинский рынок труда. В сфере занятости наблюдалось существенное уменьшение количества вакансий с одновременным ростом числа безработных. На начало августа на одно рабочее место претендовало восемь безработных”, – отметили в центре.

По состоянию на 3 августа в Украине было официально зарегистрировано 506 тыс. безработных, 395 тыс. из них потеряли работу за время карантина.

По данным центра, почти треть (31%) всех официальных безработных в Украине – граждане в возрасте до 35 лет. Еще 29% безработных – граждане в возрасте от 35 до 45 лет; 26% – от 45 до 55 лет, 14% – старше 55 лет. У 51% граждан, лишившихся работы, есть высшее образование.

Пособие по безработице на сегодняшний день получают 426 тыс. человек.

С 12 марта в Украине был введен карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. С 11 мая карантинные ограничения начали смягчать. 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры в случае улучшения эпидемической ситуации. Карантин будет действовать как минимум до конца августа.

Правительство ввело программы помощи гражданам для минимизации последствий карантина и вызванного коронавирусом кризиса. В частности,  22 апреля Кабмин Украины установил пособие по частичной безработице.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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