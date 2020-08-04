Привет от солсберецких

04.08.2020, 1:15, Разное

Задержанные вагнеровцы «троллят» белорусские спецслужбы: на этот раз шпиль был турецким.

Оказалось, что официальная причина заключения под стражу в Минске 33 россиян из «ЧВК Вагнера» — несовпадение в показаниях. Почти все они собирались лететь в разные стороны, чем вызвали подозрение. И сейчас их статус в уголовном деле о приготовлении к массовым беспорядкам — подозреваемые. Обвинений им пока не предъявляли.

Глава следственного комитета Беларуси Иван Носкевич рассказал журналистам, почему прибывшие россияне вызвали подозрения. По его словам, на территорию Беларуси они въехали вечером 24 июля. У них были билеты на рейс в Стамбул на 10.50 утра, тем не менее они, по словам Носкевича, проехали мимо аэропорта и заселились в гостиницу IBB. (В этом как раз нет ничего удивительного, потому что нет смысла проводить ночь в аэропорту. Если вылет в 10.50, из Минска в аэропорт можно выезжать в восемь, а то и позже.) Потом выяснилось, что и гостиница, и номера в санатории «Белорусочка» были забронированы заранее, то есть вылетать никто никуда не собирался. Тем более что рейсы Минск — Стамбул летают ежедневно, так что даже при условном «проспали с дороги» можно было бы улететь на следующий день. Но только теоретически: Турция — одна из немногих стран, куда сейчас разрешен въезд белорусам, и рейсы в Стамбул забиты под завязку. Просто так перенести вылет 33 пассажиров в разгар летнего сезона не под силу даже «Турецким авиалиниям».

Утром 25 июля, рассказал глава следственного комитета, россияне выписались из гостиницы и переехали в санаторий «Белорусочка». С этого момента их разрабатывали спецслужбы. И за те четыре дня, что туристы нелегкого поведения (не пили, не посещали развлекательные заведения, чинно гуляли по территории небольшими группками) прожили в «Белорусочке», спецслужбы выяснили, что большинство из них — участники «ЧВК Вагнера», воевавшие в разных странах мира, в том числе на востоке Украины. А прослушка и «прочитка» их телефонов дала оперативникам информацию о том, что еще несколько таких же групп должны со дня на день приехать в Беларусь. Кроме того, в их групповом чате

«старшой» дал команду зачем-то уничтожить распечатки электронных билетов Минск — Стамбул на 25 июля. И тогда силовики решили задержать постояльцев «Белорусочки».

Задержание «вагнеровцев» белорусским спецназом. Кадр ОНТ / Youtube

«Альфа» при поддержке минского ОМОНа задержала их в ночь на 29 июля. Говорят, что дамы, отдыхающие в санатории, были очень расстроены тем, что несколько десятков свободных непьющих мужчин в одно мгновение оттуда исчезли.

А дальше начались расхождения в показаниях. Иван Носкевич говорит, что меньше половины задержанных говорили о Турции как о конечной точке маршрута. Остальные называли совершенно другие направления — от Венесуэлы до Ливии. Да и те, кто рассказывал, что едет в Турцию, называл совершенно разные причины. «Кто-то летел загорать, отдыхать, — говорил глава СК, — кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть собор Святой Софии».

Странно, что на этом самом месте истории у белорусских силовиков не сработал сигнал «стоп». И не просто «стоп», а большими красными буквами и с восклицательным знаком.

Потому что про собор — это уже троллинг. Настоящий, чистый, беспримесный троллинг.

Стёб, издевка, буффонада. Демонстративный привет от солсберецких, глумливое «ищите теперь следы «Новичка» по своим партизанским лесам», скрытый сигнал местным коллегам «кто поверил — тот дурак». (Понятно ведь, что бойцам «Альфы» и оперативникам постановщики спектакля внушали, что это всерьез.)

И еще несколько странных совпадений, на которые уже все обратили внимание.

Санаторий «Белорусочка» принадлежит федерации профсоюзов, которую возглавляет Михаил Орда — глава избирательного штаба кандидата в президенты Александра Лукашенко.

И находится санаторий на берегу водохранилища Дрозды, а чуть дальше по берегу — резиденция Александра Лукашенко. Кстати, вспомните: сначала силовики рассказывали о 200 россиянах, заброшенных в Беларусь для дестабилизации обстановки, как о свершившемся факте. Теперь они говорят, будто из переписки задержанных выяснили, что несколько групп инсургентов еще только ожидаются в Беларуси.

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А главный резонер в этом шоу — сам Александр Лукашенко. В субботу он подал реплику в сторону Москвы: «Я смотрю, приумолкли и наши старшие братья. Уже не кричат, что они посылали этих ребят в Стамбул. Никакого Стамбула не было и быть не могло, как оказалось на поверку. Ясно, что у этой группы были иные цели. И задача следствия — выяснить эти цели». А чуть раньше — «они, конечно, виноваты, но не настолько, чтобы в отношении них принимать какие-то жесткие меры. Это солдаты. Им приказали — они пошли. Разбираться надо с теми, кто приказывал, кто их сюда посылал». То есть один зритель увидит серьезную опасность, другой — бытовые внутрисоюзные коммунальные проблемы, которые разрешаются легко, одним плевком в чужой борщ. И только демонстративно несогласованные показания и реплики про турецкий собор бойцов ЧВК Вагнера делают очевидным: уж эти-то хорошо выучили свои роли и точно знают, когда именно уйдут со сцены под аплодисменты не зрителей, но постановщиков.

Ирина Халип

Собкор по Беларуси