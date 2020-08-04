 

Наблюдатели: российские самолеты обстреляли позиции повстанцев в Латакии

04.08.2020, 0:50, Новости дня

Российские военные самолеты в понедельник нанесли удары по занятым повстанцами горным районам в сирийской провинции Латакия, в то время как правительственные силы провели там артиллерийский и ракетный обстрел, сообщают Сирийский наблюдательный совет по правам человека и оппозиционная организация «Джаиш аль-Наср».

Проправительственные силы также вступили в столкновения с повстанцами, пытаясь пробиться в город, расположенный на передовой линии в районе стратегического хребта Джебель аль-Акрад.

По данным оппозиционного мониторингового центра, авиаудары российских военных самолетов прекратились вскоре после полудня.

Российские и сирийские информагентства об операции ничего не сообщают.

Сирийская армия уже проводила несколько операций в попытке захватить одну из вершин хребта Джебель-эль-Акрад. Изгнание повстанцев с командных позиций в горах приблизит армию к получению контроля над Идлибом и главной магистралью, соединяющей города Латакия и Алеппо.

На северо-западе Сирии базируются множество исламистских и оппозиционных групп, многие из которых бежали из других частей страны, когда президент Башар Асад при поддержке России вытеснил их с ранее занятых территорий. В регионе также живут сотни тысяч вынужденных переселенцев, нуждающихся в гуманитарной помощи.





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