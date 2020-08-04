Суд в Санкт-Петербурге арестовал вдову расчлененного рэпера Картрайта

04.08.2020, 0:17, Новости дня

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вечером 3 августа вынес постановление об аресте Марины Кохал, которая, как считает следствие, убила и расчленила своего мужа, уроженца Украины Александра Юшко (он же – рэпер Энди Картрайт). Об этом сообщила в Telegram объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Кохал отправили в СИЗО до 30 сентября.

Следователи мотивировали ходатайство об аресте тем, что преступление особо тяжкое, подозреваемая не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, может оказать давление на свидетелей, не работает.

Адвокаты возражали и просили избрать для женщины домашний арест.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном виде. Супруга музыканта сперва сообщила о его смерти знакомому юристу, после чего он передал информацию в полицию.

Кохал утверждала, что муж умер от передозировки наркотиков. Чтобы поклонники не узнали о наркозависимости певца, она якобы решила расчленить его тело.

31 июля управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу предъявило Кохал официальное обвинение в убийстве мужа. Способ совершения преступления при этом не установлен. Женщина не признает вину.

Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он был известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ проживал без регистрации.

Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.