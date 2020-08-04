 

Суд в Санкт-Петербурге арестовал вдову расчлененного рэпера Картрайта

04.08.2020, 0:17, Новости дня

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вечером 3 августа вынес постановление об аресте Марины Кохал, которая, как считает следствие, убила и расчленила своего мужа, уроженца Украины Александра Юшко (он же – рэпер Энди Картрайт). Об этом сообщила в Telegram объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Кохал отправили в СИЗО до 30 сентября.

Следователи мотивировали ходатайство об аресте тем, что преступление особо тяжкое, подозреваемая не имеет постоянной регистрации в Санкт-Петербурге, может оказать давление на свидетелей, не работает.

Адвокаты возражали и просили избрать для женщины домашний арест.

О смерти Картрайта стало известно 30 июля. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном виде. Супруга музыканта сперва сообщила о его смерти знакомому юристу, после чего он передал информацию в полицию.

Кохал утверждала, что муж умер от передозировки наркотиков. Чтобы поклонники не узнали о наркозависимости певца, она якобы решила расчленить его тело. 

31 июля управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу предъявило Кохал официальное обвинение в убийстве мужа. Способ совершения преступления при этом не установлен. Женщина не признает вину.

Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он был известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ проживал без регистрации.

Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.07 / Китайская соцсеть Weibo удалила аккаунт премьера Индии

24.07 / Молодым семьям помогут с покупкой жилья комфорт-класса

29.06 / Предложен еще один вариант использования материнского капитала

14.07 / Мальдивы с 15 июля открывают границы для туристов. Без обязательного теста на COVID-19 и карантина

26.07 / Папа римский приветствовал соглашение о перемирии на Донбассе

02.07 / На Украине заявили о страхе возвращения Донбасса

08.07 / Киевский суд не стал избирать меру пресечения Порошенко

16.07 / На финансовых рынках падение на фоне публикации показателей по китайской экономике

02.07 / Пожар в одесском отеле “Токио Стар”. Прокуратура передала дело в суд

07.07 / У мэра Атланты выявлен коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска