 

ФК “Кривбасс”, который Зеленский поручил возродить Юзику, будет выступать во Второй лиге

04.08.2020, 0:17, Новости дня

Футбольный клуб “Горняк” из Кривого Рога Днепропетровской области с 29 июля носит название “Кривбасс”, таким образом в профессиональный футбол возвращается знаменитый бренд 1990–2000 годов.

Фото из реестра юридических лиц Украины с подтверждением переименования опубликовал в своем Facebook бывший игрок “Кривбасса” Тарас Стретович, пост доступен только для друзей.

В группе “Криворізький футбол. Дайджест новин” перепечатали скриншот реестра.

Скриншот: Василь Гнатюк / Facebook

“Кривбасс” в сезоне 2020/2021 годов будет выступать во Второй лиге.

По окончании сезона 2012/2013 годов ФК “Кривбасс”, дважды становившийся призером чемпионата Украины был расформирован. В дальнейшем клуб под таким названием выступал в аматорских соревнованиях.

26 июня 2020 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поручил народному депутату от партии “Слуга народа” Юрию Корявченкову (сценический псевдоним Юзик) возобновить работу футбольного клуба “Кривбасс”. “Даже не потому, что мы с Кривбасса, просто неправильно – закрывать клубы”, – отметил глава государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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