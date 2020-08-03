Трамп подверг критике координатора рабочей группы по коронавирусу

03.08.2020, 23:41, Новости дня

Президент США Дональд Трамп в понедельник выступил с критикой в адрес координатора рабочей группы по коронавирусу доктора Деборы Биркс, которая заявила о «чрезвычайно высоком уровне распространения» вируса в сельских районах США и городах.

Трамп написал в «Твиттере»: «В большей части страны дела идут очень хорошо. Откройте школы!»

Накануне Биркс, выступая в эфире CNN, сказала: «Мы находимся в новой фазе. Сегодня ситуация не такая, как в марте и апреле. Жители сельской местности, имейте в виду: вы не защищены от этого вируса».

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, выступая в воскресенье на канале ABC, подвергла сомнению предыдущие оценки Биркс, которая несколько недель назад говорила, что эпидемия в США пошла на спад.

«Я считаю, что президент распространяет дезинформацию о вирусе, а ее назначил он, поэтому у меня нет доверия (к ее словам)», – сказал Пелоси.

Трамп написал в «Твиттере»: «Итак, сумасшедшая Нэнси Пелоси сказала ужасные вещи о докторе Деборе Биркс, потому что та слишком позитивно оценивала нашу работу по борьбе с китайским вирусом, включая вакцины и лекарства. Отвечая Нэнси, Дебора заглотила наживку и поставила нас под удар. Какое убожество!»