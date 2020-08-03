Мнение: Буксировка “Каспийского монстра”
03.08.2020, 23:30, Разное
Буксировка экраноплана "Лунь" к месту постоянной стоянки в Дербенте, где он станет экспонатом в филиале парка "Патриот".
Сегодня машина КБ им. Алексеева выглядит артефактом ушедшей эпохи, напоминая о первых экспериментах на Каспии и появления "Каспийского монстра", на основе которого и быз создан "Лунь".
Как машина выглядела изнутри смотри здесь https://igor113.livejournal.com/52174.html
Источник: Colonel Cassad
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