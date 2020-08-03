 

Глава МВД Белоруссии предупредил подчиненных о предстоящих физических нагрузках

03.08.2020, 23:16, Новости дня

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в связи с приближением президентских выборов в республике предупредил сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск о предстоящих физических и психологических нагрузках.

В видеообращении, которое появилось в Telegram-канале Артема Горбацевича, Караев напомнил, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы – «важнейшее общественно-политическое событие», сообщил интернет-портал tut.by.

В связи с этим глава МВД Белоруссии предупредил подчиненных, что «предстоят значительные психологические и физические нагрузки».

По словам Караева, в интернете и на улицах городов Белоруссии наблюдается активная провокационная деятельность отдельных граждан, целью которой является «стремление посеять в сознании самих сотрудников [органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск] неуверенность и нежелание выполнять долг по охране общественного порядка и борьбе с преступностью».

Глава МВД Белоруссии призвал подчиненных не поддаваться на провокации и «не давать поводов дискредитировать органы внутренних дел, внутренние войска».

«И помните: исполняя служебные обязанности, вы можете рассчитывать на охрану своих прав и законных интересов», – сообщил Караев.

По словам пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, видеообращение было записано на прошлой неделе, его печатную версию опубликовали в одном из номеров издания «На страже». «Визуальную версию мы отправили в регионы», – сообщила Чемоданова.

Напомним, в воскресенье пресс-секретарь главы Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что Александр Лукашенко 4 августа обратится к народу и Национальному собранию (парламенту).

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему у Лукашенко есть реальный повод опасаться исхода президентских выборов в Белоруссии.





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