В Тернополе и Луцке не хотят быть “красной” карантинной зоной, в киевском банке захватили заложницу. Главное за день

03.08.2020, 23:10, Новости дня

“Красная” зона недовольна

Депутаты городского совета Луцка на внеочередном заседании 3 августа отказались от дополнительных ограничений из-за отнесения города к “красной” зоне карантина. Аналогичное решение принял Тернопольский горсовет.

Пассажиры одного из поездов устроили бунт из-за отмены остановки в Тернополе.

Требование Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кабмин должен исчерпывающе объяснить гражданам, зачем нужен адаптивный карантин и по какому принципу происходит деление страны на четыре карантинные зоны.

Инцидент с заложниками

32-летний гражданин Узбекистана Сухроб Каримов захватил заложницу в отделении Universal Bank в центре Киева. Он утверждал, что у него в сумках находится взрывчатка (эта информация не подтвердилась). Персонал и посетители были эвакуированы. Внутри помещения, кроме подозреваемого, находилась сотрудница банка Наталия Чучупак.

Вскоре Каримова задержали сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа”. Ни заложница, ни подозреваемый не пострадали. По факту инцидента открыто уголовное производство по статье “теракт”.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что на родине злоумышленник состоял на учете с диагнозом “олигофрения”.

Дуда снял все вопросы

Верховный суд Польши признал законными результаты президентских выборов. Инаугурация избранного на второй срок президента Анджея Дуды пройдет 6 августа.

Добровольное изгнание

Бывший король Испании, 82-летний Хуан Карлос покинул территорию государства, чтобы не компрометировать своего сына, правящего монарха Фелипе VI. Отъезд связан с расследованием в Швейцарии и Испании дела об отмывании через офшоры денег фондов, бенефициаром которых является Хуан Карлос.