Корейскими учеными был открыт фермент, который увеличивает продолжительность жизни

03.08.2020, 22:55, Новости дня

Учеными из Корейского института науки и технологий был найден фермент, связанный с увеличением продолжительности жизни.

Специалисты обнаружили фермент АМФ-активируемая протеинкиназа, который выступает в роли главного метаболического переключателя. В ответ на низкий уровень клеточной энергии, который часто наблюдается во время упражнений или периодов ограничения калорий, этот фермент активируется. Активация фермента в моделях на животных вызвала заметное увеличение продолжительности жизни.

Во время новой работы ученые изучали эти процессы у круглого червя Caenorhabditis elegans. Выяснилось, что фермент VRK-1 работает вместе с АМФ-активируемой протеинкиназой с целью регуляции клеточных энергетических процессов. Продолжительность жизни организма увеличило повышение активности VRK-1 у круглых червей путем стимуляции активности АМФ.