Учеными был разработан уникальный способ лечения рака
03.08.2020, 22:55, Новости дня
Команде ученых удалось обнаружить новый уникальный способ лечения рака. Новый метод был найден специалистами благодаря исследованию, которое направлено на изучение наночастиц-гибридов из магнетита и золота.
Найти эффективный и безопасный способ диагностики рака на ранней стадии специалисты пытались долгое время. Эксперты провели несколько исследований и обнаружили, что эффективным является метод магнитно-резонансной томографии. Во время него в организм пациента вводится специальный контрастный агент с магнитными свойствами с целью повышения точности.
По словам ученых, магнитные материалы можно применять во время терапии онкологических заболеваний. Под точечным воздействием высоких температур магнитные наночастицы могут нагреваться и разрушать оболочку раковых клеток. Контролировать размер и форму наночастиц данные полностью позволяют.
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