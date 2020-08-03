Учеными был разработан уникальный способ лечения рака

03.08.2020, 22:55, Новости дня

Команде ученых удалось обнаружить новый уникальный способ лечения рака. Новый метод был найден специалистами благодаря исследованию, которое направлено на изучение наночастиц-гибридов из магнетита и золота.

Найти эффективный и безопасный способ диагностики рака на ранней стадии специалисты пытались долгое время. Эксперты провели несколько исследований и обнаружили, что эффективным является метод магнитно-резонансной томографии. Во время него в организм пациента вводится специальный контрастный агент с магнитными свойствами с целью повышения точности.

По словам ученых, магнитные материалы можно применять во время терапии онкологических заболеваний. Под точечным воздействием высоких температур магнитные наночастицы могут нагреваться и разрушать оболочку раковых клеток. Контролировать размер и форму наночастиц данные полностью позволяют.