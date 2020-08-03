Участники протестов в Болгарии заблокировали центральную улицу в Варне

03.08.2020, 22:48, Новости дня

Участники антиправительственных протестов в Болгарии заблокировали центральную улицу перед администрацией города Варны, информирует Болгарское национальное телевидение.

В понедельник тысячи граждан собрались на площади Независимости в центре болгарской столицы между зданиями правительства, Народного собрания (парламента) и администрации президента для проведения массового шествия по улицам Софии. Блокированными остаются ключевые перекрестки болгарской столицы – на площади Независимости, у Софийского университета и на Орловом мосту на Цариградском шоссе, передает ТАСС.

Протестующие настаивают на отставке правительства республики во главе с премьер-министром Бойко Борисовым и главного прокурора Ивана Гешева. Два манифестанта в стремлении добиться своих требований максимально быстро объявили голодовку.

В связи со сложной дорожной ситуацией в мэрию Софии поступило множество жалоб от горожан, полиция опасается возможных провокаций и конфликтов между местными жителями и участниками протестных акций. Представители софийской полиции сообщили, что на улицах столицы Болгарии протестующие установили 30 палаток и 15 шатров.

Четвертый день перекрыто движение между городами Стара-Загора и Хасково. Протесты продолжаются и в других болгарских городах. Демонстранты требуют отставки правительства и главного прокурора. Кабмин, по их мнению, «погряз в коррупции» и за время своей работы не смог обеспечить благополучной жизни для граждан, а также достойной заработной платы, которая позволяла бы успешно работать в Болгарии, а не в других европейских странах. Гешева протестующие обвиняют в нападках на президента страны Румена Радева, организации показательных обысков и арестов и нарушении закона.

Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку Радева собрались более тысячи человек, включая представителей различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом «Защитим демократию!» стали ежедневными, их участниками являются преимущественно молодые люди. 24 июля участники протеста в Болгарии забросали здание правительства перепелиными яйцами.